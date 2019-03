Laser-Blitzer kontrolliert Fahrradfahrer

Zur Vermeidung bzw. Anhäufung weiterer Unfälle wird seitens der Stadt am 1. April der erste Laser-Blitzer auf einer der vielgenutzten Radtrassen rund um Herne in Betrieb genommen.Der Standort wird bewusst nicht bekannt gegeben da auch Radfahrer sehr schnell solche Situationen erfassen und gezielt an der Messtation ihre Fahrgeschwindigkeit reduzieren.Tipp für Radfahrer: Wer mit Fahrradhelm und in gesenkter Haltung fährt kann zwar gemessen aber zurzeit noch nicht per Foto identifiziert werden.