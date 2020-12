Ikea verzichtet auf gedruckte Kataloge

Sehr schön, dass Ikea auf weiteren Müll verzichten will. Die Papiercontainer sind eh schon proppenvoll.Und außerdem - kaum ein Stubenhocker liegt heute auf dem Sofa und blättert in einem Katalog von Ikea. Dieses Blattwerk ist wirklich überholt, da man viel lieber scrollt.Schon toll, dass man sich die neue Wohnungseinrichtung auf dem Monitor ansehen und virtuell mehr oder weniger schön einrichten kann. Das Beste aber, was aus tausend Einzelteilen entstehen kann.Also ich kann sehr gut auf den Katalog verzichten. Und ehrlich gesagt auch auf das, was er beinhaltet. Nicht etwa, dass ich die Möbel, Küchen oder Badeinrichtungen nicht schön finde – der Aufbau ist es, den ich nicht so schön finde.Und nur wegen der fast verschenkten Hotdogs würde ich da nicht hinfahren ..