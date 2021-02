Die Schitte mit der Fritte

Nun gut, egal ob aus der Fritten-Bude oder aus der eigenen Maggi-Versuchsküche, die Fritte ist die beliebteste und populärste Beilage.Aber will ich hier nicht um die heiße Fritte reden. Glycidamid heißt der krebsauflösende Stoff, der ab 120 ° aufwärts den Traum von Pommes und Chips zum Alptraum werden lässt und ab 180 ° in einer Katastrophe endet. Dann entstehen nämlich deutlich größere Mengen von Acrylamid. In Verbindung mit dem schädlichen Glycidamid gelangt damit reichlich Dynamit in den Magen, was zur Folge hat, dass im Verdauungstrakt hochexplosive Gase entsteh´n. ..und das kann so unglaublich weh tun, fast wie Weh´n.So – und wem jetzt der Appetit auf ´ne richtige leckere Schale Pommes rot-weiß immer noch nicht vergangen ist, der sollte bedenken, was für ´ne Schitte er eigentlich da isst und dass er eigentlich gar nix vermisst.Oder doch? Also - ich könnte auch ... ,-)