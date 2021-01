Ausflügler sollen Hattingen fernbleiben

Gut besucht ist auch der Bergerhof .. vor allem im Sommer .. insbesondere von Eltern mit kleinen Kindern. Klar, Ponyreiten macht ja auch Spaß - ebenso das Füttern der Hühner, Ziegen und Eselchen. Außerdem werden durchweg frische Waffeln angeboten, Fritten und vieles mehr. Weniger Freude bereitet den Angestellten das anschließende Aufklauben der Zigarettenkippen im Gras .. Na ja - will ich nicht drüber debattieren, wir kennen das.Was das Rodeln betrifft .. diesen Freizeitspaß sollte man sich wirklich verkneifen - so auch das Aufhalten/Wandern durch den Wald. Wenn es auch viele Ausflügler derzeit in die Natur zieht, die Stadt Hattingen rät von Besuchern ab und bittet, dass diese Zuhause bleiben und sich anderweitig die Zeit vertreiben.Unter uns - ich war mit meinem Mann für ein Stündchen Luftschnappen und ein paar Fotos dort droben. Einen überfüllten Parkplatz habe ich nicht feststellen können .. wirklich nicht.Augenscheinlich hatten die Besucher den verschneiten Rodelhang bereits verlassen und Schneemänner und -frauen auf dem Feld zurückgelassen.Wie auch immer .. die Stadt Hattingen weist darauf hin, dass auch bei Ausflügen in die Natur der Mindestabstand einzuhalten ist .. und genau das haben wir getan. Wir haben Abstand gehalten .. von niemanden. Weil - da war ja auch niemand von dem wir Abstand hätten halten können und wollen. Mein Mann hingegen hat Abstand gehalten, von mir, aber das macht er immer. Nicht etwa mit dem Ziel vor mir wegzulaufen, sondern deshalb, weil ich ständig, also alle paar Meter stehen bleibe .. für schöne Fotos :-))