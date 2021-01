Zum Nichtraucherschutzgesetz

Zum Schutze der Nichtraucher wurde ein Nichtraucherschutzgesetz erlassen, das die Bundesländer dazu anhielt, Regeln für das Rauchen in Kneipen aufzustellen.Wenn die Politik doch nur mal Regeln aufgestellt hätte, zum Schutze der Natur und der Umwelt, die das Wegwerfen von Zigarettenkippen und leeren -schachteln untersagen.Da kann man sich doch nur an den Kopf fassen, wie unrealistisch und lebensfremd manche Politiker vorgehen .. ohne auch nur einmal nach links und rechts zu sehen, oder den Blick einfach nur mal nach unten zu richten.Mittlerweile ist doch wohl kaum noch zu übersehen, wie die Umwelt vom Glimmstängel verunglimpft wird.Angeblich soll sich das Raucherschutzgesetz verbessert haben. Ernsthaft? Fragt sich nur wo? Sterben wirklich weniger Leute, sprich „Mitraucher“ oder Zwangsraucher, an Lungenkrebs?Eine einzige Kippe mit ihrem Mist oder Mix an Toxinen verseucht mehr als 40 Liter sauberes Grundwasser. Selbst das Pflanzenwachstum wird negativ beeinflusst.…. ja ne .. aber am Schlimmsten sind die bösen Raucher in den „Kneipen“. Irgendwas stimmt doch da mit der Politik nicht, finde ich. Wenn da nicht mal eine geistige Umnebelung mitmischt, an Gesetzen, die so was von GAGA sind .. und umweltfeindlich.