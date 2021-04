Willy Brandt - Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden

Vor 60 Jahren meinte der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt, dass der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder blau werden müsste.

Da ich das Ruhrgebiet von klein auf kenne, schließlich wurde ich als Bergmannstochter auf Kohle geboren, erlebe ich die Veränderung des einstigen "Ruhrpotts" mit gemischten Gefühlen.Ja, es war schmutzig – unglaublich kohlestaubig. Arme Mama, wie oft wusch sie die Wäsche zweimal. Das, was draußen, hinterm Haus zum Trocknen an der Leine hing, holte sie so manches Mal leise fluchend wieder rein. Die Wäsche, vor allem Papas Unterhemden und die Bettbezüge sollten strahlend weiß sein, worauf sie riesengroßen Wert legte. Sie war aber auch pingelig, die Mutti. Ich erinnere mich, dass sie die Fensterahmen aus Holz täglich abwischte. Ihr war wirklich nichts zu viel. Nicht einmal das Einschippen der Kohle, wenn Papa noch auf der Arbeit (Untertage) war. Ruck zuck hatte sie den Berg Kohle durch das Kellerfenster eingeschippt und den Kohlendreck weggefegt.Tja – wie die Zeiten sich doch ändern – und die Menschen. Wenn ich mir überlege, dass heute kaum noch jemand einen Besen in die Hand nimmt, oder bereit ist, den Gehweg vor dem Haus zu fegen.Willy Brandt würde dumm aus der Wäsche .. aus seinem strahlend weißen Hemdskragen mit Krawatte gucken, wenn er erleben würde, was aus dem einstigen Ruhrgebiet geworden ist. Versifft, pottdreckig, vermüllt, vollgeschmiert.Wenn auch der Himmel blau geworden ist und die Sonne überRuhrgebiet lacht, vielmehr über die Menschen, wie sie Hundekot in bunte Beutelchen verpacken - im Grunde ist es doch mehr als traurig mit anzusehen, was aus den Ruhrgebiets-Städten geworden ist.