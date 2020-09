Wer macht so was ??

Ganz ehrlich – ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin Jahrgang 1955 und zähle mich zu einer Generation, wo es was hinter die Löffel gab, wenn das Bonbonpapier auf dem Gehweg landete.Wenn ich sehe, was dagegen heute so alles nicht nur auf dem Gehweg, vielmehr im Unterholz, Wald und im Acker landet, dann komme ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus.Dieser Tage erzählte mir ein ebenfalls schockierter Passant, dass er in einem Waldgebiet auf eine komplette Wohnungseinrichtung getroffen ist.Wir kamen ins Gespräch und unterhielten uns über unsere "Fundstücke"*, über das Ausmaß der wilden Kippen und auch darüber, wie man dieser Sauerei beikommen kann.Stehen wir den Verursachern, den Müllkippen wirklich hilflos gegenüber?Werden wir uns daran gewöhnen müssen?Es kann doch nicht sein, dass Gesetze beziehungsweise „Verbote“ erlassen werden, diese aber niemand kontrolliert.Meine Meinung.*(ich habe nur eine kleine Auswahl der katastrophalen Zustände im Revier angehängt)