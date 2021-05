Wer anderer Ansicht ist, darf dies gerne kundtun. Ich würde mich freu´n .. natürlich auch zu erfahren, ob es noch Städte gibt, die keine Schmuddelecken aufweisen.Ja - ich wage mich mal wieder an die Tatsache "Vermüllung" heran, ein Lebensumstand oder -zustand, mit dem so gut wie niemand etwas zu tun haben will.Schmuddelecken werden von unserer Gesellschaft ignoriert oder erst gar nicht wahrgenommen.Über so einen Dreck spricht man nicht - nicht einmal hinter vorgehaltener Hand. Erst recht posaunt man diese Zustände nicht heraus oder geht wegen so einem Müll, im wahrsten Sinne des Wortlautes, Freitags oder an einem anderen Wochentag auf die Straße. Für ein besseres Klima schon. Warum geht mir gerade diese Redensart .. oben "Hui" und unten "Pfui" durch den Sinn??Man will nur das Schöne sehen und bloß nicht den Spiegel der Gesellschaft vorgehalten bekommen, weder in Form von Fotos, oder noch schlimmer, Fotoserien, oder Ansichten dazu aufgehalst bekommen. Man will sich einfach nicht blenden lassen - dann doch lieber verblendet sein und so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Schließlich kannste sowieso nix dran machen, man kann das nicht ändern, sagen sie, warum sich also vom Dreck oder solchen Dreckschw.... runterziehen lassen.Außerdem gibt es immer mehr Freiwillige und Ehrenamtliche, die dafür Sorge tragen, dass das Rhein- und Ruhrufer, das Wäldchen, der Stadtgarten und die wenigen Grüngürtel vom Müll befreit werden - mit Einbezug der Kita- und Grundschulkinder, die von klein auf lernen müssen-sollen, dass man so was böses nicht macht.Und was macht der böse Erwachsene, der seine alten Autoreifen im Wald ablädt, auf dem Acker oder auf einem Parkplatz entsorgt? Hat er als Kind nicht beigebracht, sogar vorgelebt bekommen, wie und wo man Müll und Sondermüll entsorgt? Nein - hat er nicht. Als er noch klein war, hat er Eistüten, leere Zigarettenschachteln und Bonbonpapier aufgehoben und sich über jede Entdeckung gefreut wie ein kleiner König. Wo noch für die "Ausbeute" ein Beutel reichte, kommt in der heutigen Zeit oft nur noch ein Container zum Einsatz..Zurück zu den Schmuddelecken. Erst dieser Tage habe ich wieder eine Schmuddelecke entdeckt. Oder besser gesagt, zwei Schmuddelecken! Eine davon befindet sich an einer Wohnsiedlung, mehrere Meter am Zaun entlang, der die zur Siedlung gehörende Wiese vom öffentlichen Gehweg trennt - und eine hinter einem Stromkasten. Also ich würde behaupten, dass es sich um Drecksecken handelt, die einfach nur unbeschreiblich sind. Aus diesem Grund habe ich zwei Fotos angehängt.Die anderen sprechen auch für sich ...