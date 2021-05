Homophobie und Transphobie

Meine Meinung dazu:Is´ doch okay, dass die Kinder in der Schule lernen zu akzeptieren und nicht zu diskriminieren.Das fängt beim Umweltsch(m)utz an und hört längst nicht beim Umgang mit anderen Menschen auf. Die Anwendung der Sprache in Äußerungen, welche größtenteils als Sprech-AKT durchgeht, sollte auf jeden Fall ab der Grundschule Gehör bei den Pädagogen und Lehrern finden und keinesfalls überhört werden.Zur Homophobie noch ein Wort .. je mehr queere "Datingshows" im Fernsehen die Menschen unterhalten sollen, umso mehr Menschen reagieren eher "empfindlich" darauf. Habe ich zumindest so wahrgenommen.Derzeit beherrscht ja ein regelrechter Boom solcher Datingshows das Abend-, bis Spätprogramm.Um was geht es da eigentlich, frage ich mich, um einen Erwachsenen-Aufklärungsunterricht oder dienen solche „Shows“ lediglich der Unterhaltung?Also von mir aus kann jeder sein wie er will, seine Veranlagung leben und ausleben. Tolerant zu sein, bedeutet Verständnis dafür zu haben, dass andere Menschen anders sind – so einfach ist das. So einfach, dass es jedes Kind versteht.