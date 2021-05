Die "Guten Grünen"

Hört sich nicht schon der Name „Grüne“ vertrauenserweckend an?

– klingt nach heiler Welt, Klimaschutz, Umweltschutz. Das ist es doch, was der Wähler will. Sich von den Sorgen und Nöten distanzieren, die die Beschlüsse der Agenda 2010 (Riester-Rente, Hartz IV, neue Rentenberechnung=Altersarmut) ausgelöst haben - und in einer Welt leben, wo die Luft überirdisch gut riecht, wo Flüsse so rein sind, dass Fische vor Freude in die Luft springen und die Weltmeere frei von Plastikmüll sind. Kein normaler Mensch will sein Wattestäbchen im Bauch eines Wals wissen oder sich über einen Plastikringverschluss um den Hals einer Schildkröte lustig machen.Ja, viele Menschen sind in Wechselstimmung – haben das Vertrauen in die Politik verloren. Mal auf ein anderes Pferd zu setzen, vielmehr das Kreuzchen an eine andere Stelle .. einen Versuch muss es doch Wert sein. Man will sich schließlich der Umwelt, der Natur verbunden fühlen und das Gefühl haben, etwas Gutes zu tun. Grün ist immer gut. Grün kann nur gut sein, vor allem, wenn man in Umbruchstimmung ist und mit der maroden Infrastruktur und überhaupt mit der aktuellen Politik totunglücklich. Die ständig neuen Lockdowns, sozial schwache Gegenden und No-Go-Areas, die Auseinanderentwicklung der Gesellschaft und so so vieles mehr .. ach ja .. und dann auch noch diese veraltete und verstaubte SPD – alles Wasser auf die Mühle der Grünen.Jeder normaldenkende Mensch hat die Überdüngung der Äcker und Felder satt, die katastrophale Nutztierhaltung, die Verschiffung ihres gewissenhaft sortierten Plastikmülls in die ärmsten Länder der Welt. Ist es nicht so, dass die Menschen die Schnauze gestrichen voll haben von der miserablen Umweltpolitik, sich unbebaute Grüngürtel wünschen, nach einem müllfreien Umfeld sehnen und das Abholzen gesunder Bäume als widerwärtig empfinden? Der Wähler erwartet von der Politik Initiative, Aktivität und die Wahrnehmung der Realität (siehe das Zigarettenkippendesaster).Warten wir ab .. wenn der Liter Benzin 7 Euro kostet und Urlaub nur noch in Deutschland mit Fahrrad möglich ist, wenn statt Heizung der Wintermantel warmhalten muss und die Städte aufgrund von Bevölkerungszuwachs aus allen Nähen platzen. Die Grünen werden´s schon machen.So - und jetzt darf man lachen.