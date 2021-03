Click and meet ..

.. oder wer hat an der Zahl gedreht

Unter strengen Auflagen natürlich.Voraussetzung für die Öffnung: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen muss unter 100 Euro liegen .. bin schon total durchdurcheinander von der Zahlendreherei .. unter der hunderter Marke, meinte ich natürlich.Dass mir, als Kundin Königin, mir ganz alleine 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen, macht mich leider nicht stolz oder klassenbewusst. Eher macht es mich verlegen, wenn sich die geschulte Mitarbeiterin einen Arm nach mir ausreißt, wenn auch kassenbewusst.Nein - für mich ist das kein Anreiz, so gerne ich den Einzelhandel auch unterstützen würde. Außerdem benötigt man ja auch das nötige „Kleingeld“ für Klamotten - und das, auf gut deutsch gesagt, verballere ich lieber für Pflanzen und Gartendeko.Dann ist wieder aus mit Shoppen und ich sitze auf meinen neuen Klamotten. Ich bin da ganz ehrlich, dann sitze ich doch lieber im Garten und unterstütze durch das Anlegen von Blumenbeeten und Rabatten die Vogelwelt und die am Hungertuch nagenden Insekten.Das hat Herr Laschit ja auch begriffen und in einer seiner zahlreichen Ansprachen sogar betont. Und so beschissen die Corona-Lage ist, so unterschiedlich ist sie. Während 14 Kreise weniger als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen hätten, das Schaltjahr nicht mitgerechnet, gäbe es auch 4 Korn-Kreise mit deutlich über 100, so Laschet.Apropos Korn. In der Gastronomie seien frühestens ab 22. März leichte bis spaltbreite Öffnungen möglich, bei einer Tages-Inzidenz von 4 Stunden, mit 3 Tischen und 2 Stühlen in 5 Reihen im äußersten Außenbereich und ausschließlich bei Regenwetter und nach Terminbuchungen.Tja – liebe Leserinnen und Leser. Sollten wir jemals aus dem Lock-Down heile herauskommen, hat der eine oder andere den Schluck-Down bestimmt nicht überlebt.