Auf Abstand

Mit Abstand (von der Schlange an der Kasse) unterhielten wir uns angeregt. Eigentlich mehr aufgeregt. Petra regte sich fürchterlich darüber auf, dass es im Supermarkt so voll war.Ist das noch nachzuvollziehen, dass ich für den Kauf einer Jacke einen Termin vereinbaren muss, ein Zeitfenster buchen und zur Nachverfolgung meine Kontaktdaten angeben muss?? Ein Kunde pro 40 Quadratmeter .. und hier stehen sie dicht an dicht??? Die Politik sind doch nicht mehr ganz dicht!! Hat sie gesagt, ich nicht. Ich hab nur genickt. Der Laden war wirklich proppenvoll.Unsere angeregte Unterhaltung sollte kein Ende finden. Von click&meet kamen wir witzigerweise über click&shiet auf click&collect. Ist doch toll, meinte ich. Da kannst du dir das komplette Schlafzimmer online bestellen - und zum vorgegebenen Zeitfenster kontaktlos vor Ort abholen.Ach du lieber Himmel – und wenn das eine oder andere Teil fehlt, oder Schrauben, oder die Qualität unterste Schublade ist, für das, was ich da hab bestellt, wie komme ich dann an mein Geld? Glaubst du, ich kriege es zurück, völlig problemlos .. mit einem click&back?Das Lachen konnten wir uns nicht verkneifen und erst recht nicht die passende Antwort auf die Großrandbemerkung einer Kundin, die da meinte, uns wegen unserer Unterhaltung maßregeln zu müssen.