My (oh mei) Bayern

Meine kleine Reiseberichterstattung

Mit meiner kleinen aber feinen Fotostrecke möchte ich meine Begeisterung übermitteln, meine Anerkennung für eine Region, wie sie natürlicher und wundervoller kaum sein kann.Ehrlich gesagt - ich ringe nach Worten. Es ist einfach nur unbeschreiblich, was die Natur in der Lage ist,Da haste wirklich unsägliche Urkraft aufgebracht. Zu übersehen ist der Kraftaufwand, sind die Berge nicht, die vor Urzeiten dem Meer einen Boden gaben.In den wenigen Tagen, die ich mir abzwackte, um mal so richtig Seele baumeln zu lassen, mich nicht den ganzen Tag über voll und ganz von Corona und Co. vereinnahmen zu lassen, kam ich der Natur so nahe wie schon lange nicht. Distanz hielt ich also nur von Menschen, die mir zu Nahe kamen. Wie am Königssee zum Beispiel. Der Touristenandrang war so groß, dass ich den Abstand, den ich wegen Überfüllung kaum einhalten konnte, diese Area direkt wieder verlassen wollte. St. Bartholomä, den Malerwinkel .. konnte ich mir knicken (wie man hier im Revier so sacht,-)., da findet man quasi immer ein stilles Plätzchen. Und sei es nur im Biergarten unter einem Baum, im freien Raum. In Ramsau genoss ich den besten Cappuccino unter freiem Himmel und in Bad Reichenhall mit Abstand die leckerste Rote-Grütze-Baiser-Torte aller Zeiten.Viel zu schnell ging die Zeit vorüber, die ich im Berchtesgadener Land genießen durfte. Und das in vollen Zügen. Der malerische türkis-grün-leuchtende Hintersee, der glasklare Thumsee, die Wimbachklamm und noch so vieles unbeschreiblich Schönes mehr werde ich noch lange in Erinnerung behalten.Ebenso die Kampenwand in Aschau und die wundervoll gelegene Unterkunft in Aschau-Bach.Dem warmen Spätsommer-Wind, der es sich nicht nehmen ließ, zart mein Gesicht zu streicheln, oder sich auch schon mal in meinen Haaren verfing, sei Dank, dass ich mich so heimelig gefühlt habe.