Das Damwild im Freiherr-von-Wintzingerode Wildpark in Bad Sassendorf

Die Entwicklung des Damhirschgeweihs





Die Damkälber kommen im Juni zur Welt. Ungefähr im April / Mai , im Alter vonzehn bis elf Monaten, schiebt das Kalb seine erstedie 5-40 cm lang werden.Das Damkalb heißt dem zufolgeDie Spieße wachsen auf einer Kolbenartigen Verdickung, welcheheißen.Die bereits im Hochsommer gebildeten Spieße werden im April / Mai des folgendenJahres abgeworfen, um abermals stärkeren Spießen Platz zu machen, die bereitsausgebildet haben. In diesem Geweihstadium wird derHirsch alsbezeichnet.Noch ein Jahr später entwickelt sich nun durch schwache Verbreiterung des oberenStangenteils unter leichte Auszackung des Hinterrandes die sogenannteund die Träger wird in diesem Zustandodergenannt.Circa im zehnten Lebensjahr ist die Schaufel fertig ausgebildet, noch nimmt dasGeweih von Jahr zu Jahr an Größe und Endenzahl zu, wodurch derentsteht.Das Geweih wird meist in der zweiten Hälfte des AugustAls Fegen wird das Abreiben des Bastes vom neugebildeten Geweih bezeichnet.Dererfolgt im April / Mai jedoch werden die Stangen nicht zur gleichenZeit abgeworfen, sondern im Abstand von 1-2 TagenJüngere Hirsche fegen früher und werfen später als die älteren.