Wallfahrtsort Annaberg / Haltern

Wie es heißt, müssen sich hier schon sehr früh Menschen angesiedelt haben, was Funde aus der Jungsteinzeit und der Spätbronzezeit beweisen.Im Jahre 1978wurden beim Bau der A 43 mehrere Urnen gefunden und westlich der Autobahntrasse konnten sogar dicht beieinanderliegende Grabanlagen an der Spätbronzezeit nachgewiesen werden.Über den Annaberg führt ein Kreuzweg. Jetzt im Mai sind dort Maiglöckchen zu bewundern - der Hang ist bedeckt mit Maiglöckchen .. die allerdings noch nicht aufgeblüht sind.Mit den Wallfahrten ist immer das Gebet und Gehen des Kreuzweges mit seinen 14. Stationen verbunden.1969 wurde neben der Kapelle eine Wallfahrtskirche gebaut. Bis dahin mussten die Gottesdienste im Freien gefeiert werden, unabhängig vom Wetter.Den Bau einer großen Kirche sah man als notwendig. Am Wochenende ist sie zu den feststehenden Gottesdienstzeiten immer gut von den Gläubigen besucht.Das Vermüllen im dortigen Wald und auf den Parkplätzen sei verflucht.