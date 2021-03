Schrebergarten-Kult

Im Sommer war es üblich, dass wir uns am Wochenende mit Freunden im „Garten“ verabredeten und nicht selten bis spät in die Nacht auf der überdachten Terrasse vor der Laube saßen und Spaß hatten. Samstagsabend war Grillabend .. und es galt als Selbstverständlichkeit, dass jeder etwas beisteuerte. Norbert und Renate, über Jahre beste Freunde, waren für die Rippchen und das Bauchfleisch zuständig, während ich die Erdbeer-Bowle und den Kartoffelsalat spendierte - und Kollege Harald das Bier. Georg, mein Schatz und späterer Ehemann war nicht nur für die romantische Beleuchtung zuständig. Seine Aufgabe war, endlich die Laube auf Vordermann zu bringen und in einen ordentlichen und aufgeräumten Zustand zu versetzen. Außerdem hatte er dafür zu sorgen, dass die Eimer auf der Open-Air-Toilette mit Wasser gefüllt waren - durchweg.Zu fortgeschrittener Stunde füllte sich die Terrasse - und zusehends die Gläser. Offensichtlich fühlten sich von unserem Gegacker und Gelächter die Garten-Nachbarn genauso angezogen, wie die unzähligen Mücken an der spärlichen Außen-Beleuchtung.An dieser Stelle möchte ich betonen, dass wir so manches Mal ganz schön die Lampe anhatten und es trotzdem friedlich zuging, bei und mit den „Friedlichen Nachbarn“.Dieser kurze Rückblick in die Vergangenheit, in die Siebziger Jahre, wo die Anspruchslosigkeit, die Genügsamkeit kaum Unzufriedenheit aufkommen ließ, ruft in Erinnerung, wie bescheiden wir doch waren. Und so was von stolz auf das, was der kleine Garten alles hergab. Wenn mir auch so manches Mal der Ehrgeiz fehlte, der „zukünftigen“ Schwiegermutter beim Gemüse schneiden, Grünkohl hacken, Bohnen schnippeln und Äpfel schälen behilflich zu sein .. was sein musste, musste sein. Schwiegermutter kochte alles ein.Nicht selten suche ich heute immer wieder gerne die Schrebergartenanlage auf – aber nicht nur der schönen Erinnerungen wegen. Ich mag einfach dieses traute Schrebergarten-Leben.