Interkulturelles Tanzfestival lockt in die Flottmann-Hallen

Seit mehr als 20 Jahren wirbelt das Tanzfestival "Im Zeichen des Orients" durch die Tanzszene. Dabei entwickelt sich das Format von Up To Dance immer weiter und greift neue Trends und Darstellungsformen auf. Getreu dem diesjährigen Motto „Zwei Welten“ wird das farbenfrohe und bewegungsreiche Spektrum der Tänze des Morgenlands ergänzt durch leidenschaftliche und ausdrucksstarke exotische und moderne europäische und amerikanische Choreografien. Am 19. März gibt es im stilvollen Industrie-Ambiente eine Neuauflage des Festivals.Seit Bestehen des Festivals sind die Shows Spiegel des bunten Tanzgeschehens in der Orient-Tanzszene. Wie vielfältig und abwechslungsreich, weit jenseits aller (Bauchtanz)-Klischees dies sein kann, zeigt die Show um 15 Uhr. Träume aus Stoff werden in die Luft gewebt, feuriges südliches Temperament trifft auf betörende exotische Tempeltänze, balancierende Kerzenleuchter werden anmutig von riesigen Fächerflügeln umworben, sanfte Klänge wechseln sich mit treibenden Trommelsoli ab und vereinen sich mit frechen urbanen Tanzstilen. Hingebungsvolle Stammestänze sowie moderne Trends ergänzen die klassische und ethnische Bewegungssprache des Orients.Die Abendshow um 19 Uhr bietet mit dem Motto „Zwei Welten“ dann eine bewegende Essenz aus Orient und Okzident: Bunte Kostüme, wirbelnde und exotisch mitreißende Rhythmen der Orientalischen Tänze, die auf dynamische, moderne Choreografien wie Contemporary, Show und Commercial treffen. Eine unterhaltende Show mit einem Stilmix durch die Tanzlandschaft der Welt.Bereits am Vormittag sind für Bewegungsenthusiasten Tanzworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene geplant. Abgerundet wird das Festival durch einen glitzernden Basar (Basareintritt ist frei), der bereits um 14 Uhr seine Pforten öffnet. Hier kann man sich gern mit Eindrücken für alle Sinne die Zeit vertreiben. Mit Kleidung und Kostümen, Accessoires und einem einmaligen Wohlfühl-Ambiente wird etwas für Körper und Geist geboten.Kontakt/Info: Up To Dance, Ottestr. 17, 45896 Gelsenkirchen, Fon: 0209-613048, uptodance@gmx.deLink zum Festival: https://uptodance.jimdo.com/ ________________________________________Sa. 19. März 2022Up 2 Dance: "Im Zeichen des Orients – zwei Welten“-Interkulturelles Tanzfestival-Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, 44625 HerneShows15.00 Uhr19.00 UhrBasar (Eintritt frei)ab 14 UhrTickets:VVK /AK Showtickets:Show 15 Uhr: 17 € (zzgl. Gebühr) / 19 €Show 19 Uhr: 20 € (zzgl. Gebühr) / 23 €Ticketlink: https://uptodance.jimdo.com