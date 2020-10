Hygiene gleich Gesundheitspflege?

Alles dreht sich derzeit um Hygiene, Hygieneregeln und -maßnahmen.Gaaaanz wichtig : H ä n d e w a s c h e n.Noch viel wichtiger : Mund-und-Nasenschutz anlegenWie ich schon einmal in einem Beitrag erwähnte – meine Einkäufe erledige ich in der Regel zu Fuß. Tasche über die Schulter und los geht’s.Heute habe ich einen anderen Weg genommen als sonst. Dieser Weg führt nicht an der Hauptstraße entlang, sondern direkt dahinter. Umfasst ist dieser speziell für Fahrradfahrer und Fuß- bzw. Spaziergänger angelegte Weg mit Laubbäumen.Einen Spielplatz gibt es da auch und der ist richtig gut besucht. Besonders in der Nacht, von irgendwelchen Vollpfosten, die dort Party machen, sich besaufen und mit den entleerten Schnaps- und Bierflaschen nur so um sich werfen. Ich weiß, das klingt krass – is´ aber so. Es lagen also, wie so oft, überall Glasscherben herum.Aber nicht nur das. Leere Zigarettenschachteln, Kippen und irgendwelcher Müll lagen auf dem Rasen verteilt, auf der Wiese, wo Kinder spielen. Aber .. am aller-allerschlimmsten fand ich das Hingerotzte auf dem Weg.Ich hätte ja wegschauen können? Wie das – sollte ich etwa hineintreten, in den schleimigen Rotz?Mit hundertprozentiger Sicherheit werde ich nie und nimmer ab Dämmerung zu Fuß irgendwo hingehen – dann schon lieber das Auto nehmen, um dieser und anderen Sauereien (Hundekot) zu entgehen.Du lieber Himmel .. was für eine Gesellschaft .. in was für einer Welt wachsen unsere Enkelkinder auf?