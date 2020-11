Corona und Clo.

Zum Welttoilettentag / World Toilet Day



.. für eine verschmutzte, lieber in die Büsche. Oder?Ohne groß drum herumreden zu wollen .. wie kann es sein, dass öffentliche Sanitäranlagen teilweise immer noch aussehen wie Sau? Auch jetzt noch, mitten in der Corona-Zeit!Neulich, beim Rundgang um den See, musste ich plötzlich dringend – also dringend die dortige Toilette aufsuchen. Die fast ganzjährig geöffnete sanitäre Anlage grenzt direkt an einem Campingplatz.fand ich eine einigermaßen sauber vor. Zum Glück .. ansonsten hätte ich mich in die Büsche schlagen müssen. Aber mittlerweile gibt es auch dort kaum noch einen Strauch oder Baum, der nicht von Papiertüchern umlagert ist.Papiertücher, überall Papiertücher – meine Güte, und das nicht nur neben und hinter etlichen Clo-Schüsseln.Offensichtlich hielten es dieabsolut nicht für nötig, das benutzte und gebrauchte Papier, vor und hinter der Toilettentür, „ordnungsmäßig“ zu entsorgen.Scheinbar machen sie sich keine Sorgen - auch nicht darüber, wer hinter ihren Hintern auf- bzw. wegräumen muss.