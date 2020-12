Wilde Hilde und Zigeunerteller

Dieser Tage las ich in der Tageszeitung, dass seit Kurzem im Bochumer Bratwursthaus „Zigeuner-Teller“ angeboten werden und sich ein Wissenschaftler in der Form geäußert haben soll, der Begriff sei rassistisch und solle besser nicht verwendet werden.

Auch sollen einige Bochumer scharfe Kritik geübt haben, während das andere wiederum feiern.. Von mir aus kann man es bei der Bezeichnung belassen oder es auch sein lassen und die Zigeunersoße in Jägersoße umbenennen. Quatsch – sollte natürlich nur ein Scherz sein. Außerdem weiß doch jeder, dass kein kleingemahlener Jäger die Jägerwurst oder das Jägerschnitzel krönt.Zigeunerjunge, Zigeunerjunge .. hat einst Alexandra gesungen, fiel mir beim Lesen des Berichtes über die „Zigeunersauce“ ein und dass sich seinerzeit darüber kein Mensch aufgeregt hat. Es wurde auch nichts hinein interpretiert.Ich erinnere mich da an eine Begebenheit, die sich vor Jahren zutrug und die erhitzten Gemüter vielleicht ein wenig heiter stimmt. Mein Mann und ich besuchten zusammen mit einem Freund ein Speiselokal. Die Speisekarte war überschaubar und die Bestellung, ein „Jägerschnitzel“, ein „Zigeunerschnitzel“ und das „Wildschwein-Gulasch“ schnell ausgewählt und bestellt. Der Ober wiederholte die Bestellung mit folgenden Worten: Sie „Jäger“, sie „Zigeuner“ und sie „Wildschwein“.Ganz ehrlich - keiner von uns hat sich auch nur annährend diskriminiert, herabgesetzt oder beleidigt gefühlt.Genauso wie ich mich weder beleidigt noch angesprochen gefühlt habe, als ich bei unserem Restaurantbesuch im letzten Jahr auf der Dessertkarte meinen Namen wahrnahm. Wild bin ich auf gar keinen Fall - auch wenn man(n) mir Wildheit nachsagt, was allerdings auf einem ganz anderem Blatt steht.