Wie wenig man doch benötigt

Also wenn ich so auf mich schau, an mir herunterblicke, dann habe ich während des Lock-Downs nicht viel benötigt. Außer Söckchen. Aber da komme ich gleich noch drauf.

Schon komisch, obwohl ich mich mit Einkäufen zurückgehalten habe, mein Schrank ist picke-packe-voll! Na gut, die eine oder andere Bluse ginge noch – aber ich habe mich dazu entschlossen, meine wirklich schönen Sachen aufzutragen.Auftragen, wie sich das anhört. Das ist ja schon eine Ewigkeit her, dass ich dieses Wort angewandt habe, geschweige denn etwas aufgetragen. Fast wie neu landete das eine und andere Teil im Sack – für einen guten Zweck.Und was sagt mir oder uns das? Wer schlendert, der verschleudert! Vielleicht sollte ich in Zukunft nicht mehr so oft schlendern gehen und mein Geld für Dinge verschleudern, die zu kurz über lang in den Sack kommen und im Grunde so was von bedeutungslos sind.Ja – es gibt absolut wichtigere Dinge, die unabdingbar sind. Welche das sind??Socken zum Beispiel .. und Schlüppa. Was eine Jeans aushält, muss ein zartes Schlüpperken noch lange nicht aushalten.Und da für mich dieser Shiet Click&Meet ü b e rh a u p t nicht in Frage kommt, bestelle ich meine Lieblingsschlüppa im Versand.Ach – die Söckchen hätte ich beinahe vergessen. Aber nach Rossmann ist es ja nicht weit, ich hole mir drei Paar und bin versorgt für eine Ewigkeit.