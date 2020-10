Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so weit?

Über Sinn und Un-Sinn, sozusagen im Uhrzeigersinn, wurde schon viel diskutiert – und eigentlich gibt es ja zu dem Thema auch nicht mehr viel zu sagen. Außer vielleicht, dass sich viele Menschen immer noch nicht daran gewöhnt haben.Irgendwo habe ich mal gelesen, dass früher jeder Ort seine eigene Zeit hatte. Stell man sich nur mal vor, das wäre heute auch noch so ….Mit der Zeit hat sich nun mal vieles geändert. Gemeint ist jetzt nicht die Uhrzeit. Die ändert sich ja mit jeder Sekunde. Was ich meine ist die die, aus der mit den Jahren dieentstanden ist – die übrigens in 1000 Jahren auch noch so heißen wird. Man wird also die Eigenbezeichnung unserer Epoche übernehmen. Ist das nicht unglaublich?Hoffentlich wird nicht auch die Unart mit übernommen, die Welt beherrschen oder die Macht über die Erde übernehmen zu wollen.Das würde wirklich nur in die Hose geh´n – und die Erde sich ganz bestimmt weiter dreh´n.Der Frühling würde nach wie vor in den Sommer übergeh´n und der Herbst es sich sicher nicht nehmen lassen, der Jahreszeit farblich anzupassen. Ob der Winter sich akklimatisiert, mit Schneeflocken und Eisblumen fasziniert … wir werden es nicht mehr erleben.