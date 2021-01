Was Corona mit Bequemlichkeit zu tun hat

Seit der Pandemie ist "Schlabberlook" der neue Trend – und wenn das so weitergeht, mit dem Light- oder Shut-Down, dann werden wir oder viele auch noch lange trendy herumlaufen.Selbstverständlich - zuhause ziehe ich mir auch meine bequemste Jeans an – aber sobald ich vor die Tür gehe, oder zum Einkaufen fahre, wechsle ich die gegen eine gut sitzende. Ha - als ob sich irgendwer dafür interessiert, welche Jeans oder Hose ich trage und welchen Pullover ich gerade unter der dicken Jacke oder dem Anorak auftrage.Nun ja – ich bin halt so, vielleicht etwas zu eitel?! Aus der Macht der Gewohnheit heraus trage sogar unter der Maske meinen Lieblings-Lippenstift. Aber nicht nur da. Zuhause trage ich auch Lippenstift auf, tusche mir die Wimpern und benutze ein wenig Rouge. Zudem föhne ich mir jeden Morgen die Haare in Form.Mal so unter uns, ich meine unter uns Frauen .. habt ihr auch Angewohnheiten, die ihr trotz Corona beibehaltet?