Neuzigjährige hat in Großbritannien Corona-Impfung bekommen

Eine Neunzigjährige hat in Großbritannien als erste eine Corona-Impfung mit Biontech-Wirkstoff bekommen.

Das meine ich jetzt nicht nur absolut ehrlich und mit Respekt vor dem Alter, ein Hintergedanke ist schon auch dabei.Biontech, Pfizer, CureVac und wie sie alle heißen wollen natürlich Ergebnisse „verbuchen“, klar doch, aber wir, die auf der Abschuss-, sorry, Impfliste stehen, möchten Langzeit-Ergebnisse sehen.Nur, jetzt mal ganz ehrlich, wie soll das gehen beziehungsweise wie will man solche feststellen, an einem Körper, der nicht mehr der jüngste ist?Hätte man nicht besser den Körper einer Jüngeren (Pflegekraft z.B.) unter die Lupe nehmen können?So seltsam das vielleicht auch klingen mag .. aber bei der neunzigjährigen Dame weiß man doch gar nicht, ob sie dem Dasein auf der Welt noch gehörend ist, wenn die zweite Impfung fällig wird.Na ja – vielleicht bin ich auch nur eine Schissbuxe. Auf jeden Fall keine, die ihre auf links trägt .. wie Martina J. angibt und .......................