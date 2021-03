Neu: Test&Click&Meet

Meine Meinung - was ist denn das für´n Shiet.Mal angenommen, ich habe den Test „bestanden“, bin sozusagen immunisiert, dann bin ich trotzdem dazu verpflichtet eine Maske zu tragen, bevor ich meinen "Einkaufs-Termin" wahrnehme? Oh mein Gott. Das sind ja tolle Zukunftsaussichten. Was ich meine - auf solch ein Einkaufserlebnis kann ich echt verzichten!Aber – das ist ja nicht das Schlimmste, das werden wir überleben, wenn ich das mal so pauschal formulieren darf.Ob wir die Mutation überleben, das steht allerdings auf einem anderen Ärzteblatt. Intensivmediziner fordern angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen einen harten Lockdown von mindestens zwei Wochen – und den Stopp aller geplanten „Öffnungs-Geschäfte“, mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte selbstverständlich...mal so rückblickend. Bis dato habe ich stets maskierte Menschen wahrgenommen. Sogar draußen, an der frischen Luft, im Wald. Im Supermarkt sowieso. Da ich mit offenen Augen durchs Leben gehe, sind mir die vollgesabberten Masken irgendwelcher Vollidioten natürlich nicht entgangen, die verstreut auf den Parkplätzen herumliegen .. oder in der Botanik, oder am Strauch hängen ( nicht die Vollidioten, die Masken ,-)Nicht einmal habe ich mich gefragt, ob da eventuell Viren von ausgehen, die mir gefährlich werden könnten.Was ich meine - wie kann es sein, dass das mutierende Virus die Infektionszahlen derart in die Höhe treibt, wo doch (aus meiner Sicht) die Regeln, in allen Bereichen, so gut es eben geht oder ging eingehalten werden/wurden?Zeigt das nicht auf, dass wir uns vor einer Infektion weder selbst ganz schützen - noch von der Regierung beschützt werden können?Wenn es noch eine Hoffnung gibt - das ist es das Serum, oder???