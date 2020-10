Mein Gott,es geht schon wieder los ..

..das darf doch wohl nicht wahr sein, dass das Klosettpapier schon wieder ausverkauft ist.Nicht etwa, dass ich auf dem Schlauch sitze, einen kleinen Vorrat an Toilettenpapier habe ich immer. Ebenso an Haushaltspapier, Abschminktüchern und so. Ich versuche natürlich sparsam damit umzugehen, aber vom Klopapier braucht man manchmal halt mehr. Kommt ganz auf´s Geschäft an .. wenn ihr wisst, was ich mein´.Warum ist das eigentlich so, mit der starken Nachfrage nach Klopapier? Vor was haben die Leute Schiss? Haben sie tatsächlich Angst davor, kein einziges Blättchen mehr abzubekommen? Wie auch immer, mit dem steigenden Absatz, der Pandemie, macht auch die Pharma-Industrie ein großes Geschäft. Keine Sorge, ich bin keine Verschwörungstheoretikerin. Profiteure der Angst gab es schließlich schon immer (das Geschäft der Schweinegrippe). Mal abgesehen davon sind Impfstoffe zum Schutz gegen Covid in der Mache, wobei Deutschland international zu den Ländern mit besonders zahlreichen Projekten für Impfstoffe gegen Cobid-19 zählen soll. In Etappen, von der Analyse des Virus über die Erprobung mit Freiwilligen bis hin zur Versorgung der Bevölkerung wird es aber noch dauern.Von daher bleibt uns nur in Ruhe abzuwarten und vielleicht das eine und andere Tässchen Erkältungstee zu trinken – na ja, und den Mund-Nasen-Schutz anzulegen.