Maskenpflicht

Und ehrlich gesagt, nur deshalb, weil ich sie tragen „muss“.Und ich trage eine Brille, aus dem gleichen Grunde.Würde ich keine Brille tragen, würde ich wirklich kaum etwas sehen.Mit der Maske sieht es etwas anders aus. Kaum, dass ich sie vor Nase und Mund drapiert habe, geht es auch schon los. Die Brille beschlägt direkt, zudem wird mir leicht schwindelig. Mitunter sogar so schwindelig, dass ich Halt suchen muss.Einkäufe habe ich von daher reduziert, das heißt, ich kaufe wirklich nur noch das für mich „Überlebenswichtige“. Nein-nein, nicht Berge von Toilettenpapier, einen kleinen Vorrat „bunkere“ ich seit eh und je.Offen gestanden wirft dieser „hoch ansteckende“ Virus, der offenbar nicht jeden kalt erwischt (wie man so sacht), viele Fragen auf. Anders gesagt, die Politik ist es eigentlich, die irgendwie alles infrage stellt. Für mich zumindest. Zudem frage mich schon lange „Woher kommt eigentlich das ganze Geld“? Also so viel „Rettungsschirme“, wie die Deutschland-Politik in der Lage ist aufzuspannen, das ist wirklich schon mehr als spannend. Man muss ja annehmen, die verantwortlichen Politiker sitzen nur so auf der Kohle ..auf der heißen.Apropos heiß. Unter der Maske wird mir so was von feucht-warm .. einfach nur unangenehm. Oder besser gesagt, eigentlich kaum auszuhalten. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich Einkäufe schnellstens erledige und quasi nur das im Einkaufswagen landet, was ich wirklich „dringend“ benötige. Alles andere kostet nur Zeit und ein paar Schweißperlen unter meiner Maske mehr.Aber dieses Problem habe bestimmt nicht nur ich. Da gibt es sehr viele Leute, die sich nach ihrem Einkauf die Maske regelrecht vom Gesicht reißen .. und einfach hinschmeißen.Tja, so sind die Menschen .. rücksichtslos gegenüber anderen – und der Natur sowieso. Ja ne .. nich´ alle, is´ doch klar. Angesprochen sind lediglich diejenigen, die unser bisken Natur mit Füßen treten, so, als ob wir sie nicht nötig hätten.