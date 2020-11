Lufthansa-Werbekampagne

Zwei smarte Flugbegleiter machen auf FB Werbung für Lufthansa.„Auch mit Maske sagen strahlende Augen mehr als Tausend Worte“, steht da zu lesen, im Hintergrund die beiden Flugbegleiter, welche reichlich Abstand von einander halten.Weiter steht im Werbetext zu lesen .. ich zitiere: Sicherheit ist unsere oberste Priorität! „Deshalb tragen wir jederzeit unseren Mund-Nasen-Schutz, halten Abstand und bitten dich freundlich, das auch zu tun.“ So die beiden Flugbegleiter, René und Till.Tja - Wie schnell sich im Leben doch einiges ändern kann.Da muss erst so ein gemeiner Virus den Luftraum erobern, um als Fluggast mehr Freiraum sprich Bewegungsfreiheit zu bekommen. Wenn ich so an meinen Langstrecken-Flug von vor 2 Jahren zurückdenke .. oha. Für das bisschen mehr Beinfreit durfte ich ordentlich in die Tasche greifen …Wenn das kostspielige Ausstrecken der Beine wenigstens etwas gebracht hätte. Aber nein, eingepfercht zwischen zwei doch sehr kräftigen Mannsbildern hatte ich nicht nur den Eindruck erdrückt zu werden, vielmehr hatte ich das Gefühl, nicht atmen zu können.Aber wie heißt es noch – ein Gefühl ist nur ein Gefühl. Von daher schenke der gefühlten Atemnot unter dem Mund-Nasen-Schutz nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie anfangs.