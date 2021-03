Kein Botox, kein Silikon, keine Tattoos, kein Piercing, kein Netzwerk ..

Wenn ich drüber nachdenke und alte Fotos betrachte – wie hübsch wir doch waren. Aufgebrezelt haben wir uns natürlich auch.Lippenstift trug ich schon immer - damals genauso gerne wie heute. Rot musste er sein, knallrot. Meine mittelblonden Haaren trug ich glatt, eine Pony-Frisur, wie man sie heute kaum noch hat.Wenn ich so überlege – hätte es damals schon Botox gegeben, hätten wir uns das unterspritzen lassen? Oder die Brüste vergrößern lassen? Wohl kaum. Von meinem Lehrlingslohn hätte ich mir das gar nicht leisten können – und meinen Eltern gegenüber sowieso nicht. Erst recht nicht gegenüber dem Lehrherrn.Meine Ausbildung machte ich, lang lang ist´s her, in einem Steuerbüro. Mein Lehrherr war bestimmend – er legte mir seine Vorstellung nahe, wie man am Arbeitsplatz zu erscheinen hat. Woran ich mich noch sehr genau erinnern kann – an seine seine überschwängliche Anerkennung für m-ein altrosa Kostüm. Kurzer Rock, Jäckchen bis zur schmalen Taille. Uaaah , schmale Taille, die hätte ich heute auch noch gern.Überhaupt schätzte er korrekte Kleidung - bei den Angestellten, wie bei den Lehrlingen.Auch Mama achtete stets darauf, dass ich „anständig“ angezogen zur Arbeit ging und kontrollierte jeden Morgen, wirklich jeden Morgen, ob ich auch nicht zu viel Puder aufgetragen hatte.Die Mama .. wenn sie gewusst hätte. Bevor es am Samstagabend an den Stammtisch ging, schwangen meine Freundin und ich erstmal die Pinsel. Eine Stunde lang holten wir mit wechselseitigen Schminktipps und -tricks das Letzte raus - und waren so was von stolz auf unsere „Glanz-Leistung“. Ich weiß gar nicht, was mehr glänzte. Der Lippenlack oder der himmelblaue Glitzerlidschatten. Auf jeden glänzten wir – wenn auch nicht unbedingt vor natürlicher Schönheit. Aber schön waren wir doch.Und so schön wie wir waren, so begeistert waren die Jungs .. über unser Wiedersehen in der Stammkneipe. Wie sie Spalier standen, um uns aus der Jacke zu helfen, herrlich. So was von süß und charmant. Kaum, dass wir Platz genommen hatten, am großen runden Stammtisch, bestanden sie auch schon auf unsere Plattenwünsche. Ich amüsier´ mich gerade köstlich – „Mein Name ist Hase“, von Chris Roberts, fand einer der Jungs toll. Wirklich, nicht zu glauben, was?! Mein Freund dagegen fand´s toll, mir meinen Musik-Wunsch zu erfüllen, den ich gar nicht geäußert hatte. Zuerst drückte er mich, dann die„C 9 : Butterfly - Daniel Gerard“. Schließlich war ich ja sein kleiner Schmetterling …… haaaaaaaaaa .. muss so lachen.Aber schön war´s doch – und es ging absolut harmonisch zu. Mit einer einzigen Ausnahme. Dass es einmal eskalierte, aber so richtig .. schuld war zu viel Alkohol. Ich weiß noch, dass Bernd mich küssen wollte und mein damaliger Freund direkt mit einem Faustschlag darauf reagierte. Draußen prügelten sie sich dann weiter – aber nach ein paar Knockouts war wieder Frieden. Hihi, das erste und einzige Mal, dass sich ein Mann wegen mir geprügelt hat.Japp – eine schöne Zeit war das, meine Jugendzeit. Mit allen Höhen und Tiefen habe und halte ich diese in guter Erinnerung.