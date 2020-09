Außerdem bin ich der Meinung, man kann halt nicht alles haben. Ich meine zum Beispiel damit einen warmen Hintern, wenn es draußen arschkalt ist. Desweiteren kann ich mir nicht vorstellen, dass einem der Heizpilz dergestalt einheizt. Untenherum bleibt oder wird es doch trotzdem kalt, oder? Oder strahlt die vom Pilz ausgehende Wärme etwa bis zu den Füßen?Was habe ich also davon, wenn der Kopf warm, die Füße aber eisig sind? Damit ist doch niemanden gedient. Na gut, dem Wirt vielleicht.Verständlich auch, dass der eine und andere Gaststättenbetreiber die Open-Air-Saison sehr lange, quasi darüber hinaus nutzen möchte. Aber diese mit allen Mitteln zu verlängern, mit Propangas betriebenen Heizpilzen, auf Kosten der Umwelt .. ich weiß nicht.Also mir würde das Heißgetränk, das Glas Wein oder das Bierchen unterm Pilz nicht schmecken. Ich hätte da allen Ernstes ein schlechtes Gewissen. Mit Rücksicht auf die Umwelt, wenn auch weniger auf den Gastwirt, nehme ich am Heizpilz niemals Platz.Und ehrlich gesagt .. in der Kneipe, Gastwirtschaft oder im Restaurant oder Café finde ich immer einen Platz.