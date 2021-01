Haufenweise Kaka in einer Zeit von Corona

Da ich derzeit sehr viel an der frischen Luft unterwegs bin, fällt mein Blick öfter mal auf den einen und anderen Hundehaufen. Gewissermaßen zwangsläufig.Und damit niemand glaubt, ich würde nur einen vom Pferd erzählen, habe ich hier ein paar Fotos zum Beweis von dem Sch…. .Schon komisch, die Menschen und ihre Auffassungen. Einerseits werden Hygienemaßnahmen befürwortet und sogar strengstens eingehalten, wie Händewaschen nach dem Klo und so – andererseits wird weggeguckt, wenn der Vierbeiner sich duckt und … .Ist das nicht unhygienisch wie nur was, das Häufchen auf dem Gehweg, an der Haltestelle und im Gras? Auch wenn es Hundehalter gibt, die den noch dampfenden Kot gewissenhaft wegpacken, in bunte Beutelchen verpacken .. aber mal ehrlich, worin liegt eigentlich der Sinn darin?Bisweilen frage ich mich, ob der Hundehalter, der seinen Vierbeiner auf den Weg oder Rasen „machen“ lässt, sich seiner Verantwortung gegenüber Umwelt und Mitmenschen überhaupt bewusst ist?Einfach hinkacken lassen und weggehen, das kann´s doch nicht sein .. und "gesund" doch wohl auch nicht, oder?