Gleichgeschlechtliches

In einer Diskussions-Runde, am PC, meinte eine Mitdiskutierende, dass sie sich ihre Lieblingssendung „Let´s Dance“ nicht mehr anschaut.Klar wollte jeder genau erfahren, was sie zu diesem Entschluss bewegt oder bewogen hat.„Es geht mir auf den Zeiger“, so wörtlich, „dass ein Kandidat aus dieser dubiosen Fernsehsendung `Prinz Charming´ dabei ist. Mich öden solche Dating-Shows mit Gleichgeschlechtlichen einfach nur an".Tja – eine "heiße" Diskussion kam zustande, bei der jeder seine Meinung hatte. Einige Meinungen gingen echt weit auseinander.Habt ihr auch eine Meinung?