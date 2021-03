Gefangen im Lockdown

Konsumentenaufkommen in der Karwoche

Stillstand des öffentlichen Lebens von Gründonnerstag bis Ostermontag

Oha, man muss echt nicht in die Zukunft blicken können, um vorauszusehen, was in der Karwoche, besonders am Karsamstag in den Supermärkten los sein wird. Und vor allem, was mal wieder ausverkauft sein wird.Menschenansammlungen und Hamsterkäufe sind doch vorprogrammiert. Genau das, was man vermeiden wollte. Ich sehe jetzt schon Menschenschlangen an den Kassen stehen und Kunden, wie sie kaufwütig die Frischtheke und sämtliche Regale ausräumen.Diese und andere Fehlplanungen (Mallorca ja – Deutschland nein) entbehren doch jeder Logik – und ich glaube, das bricht der Regierung das Genick.Der Lockdown wird´s schon richten – mitnichten. Wir werden gefangen sein im Lockdown und die Regierung wird auch weiterhin nicht in der Lage sein, eine Alternative zu bieten.Ganz ehrlich - was ist denn das für eine Politik, die Kollateralschäden komplett ausblendet? Wie verblendet müssen Frau Merkel und ihre Minister eigentlich sein, wenn aus endlos langen Diskussionen nichts weiter herauskommt als ein Lockdown und „wir wollen mal schau´n“?!Hoffentlich nicht in die Zukunft. Da sehe ich mich als schwarzes Schaf, dass in Deutschland nicht Urlaub machen darf.