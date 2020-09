Ein Gesellschaftsproblem?

Der Rewe-Laden ist gut zu Fuß erreichbar. Einkaufstasche über die Schulter – und los geht´s.Ganz ehrlich, ich versuche nach Möglichkeit den überall herumliegenden Müll, leere Zigarettenschachteln und -kippen etc. nicht wahrzunehmen.Manchmal gelingt mir das sogar, manchmal auch nicht. Je nachdem. Wenn ich der Hundekacke ausweiche, richte in den Blick direkt auf den Haufen und nicht auf Alu-Trinktütchen, Plastikmist oder ähnliches. Schließlich will ich nicht in das Häufchen hineintreten. Da sind mir die farb-auffälligen Kackbeutel dann doch lieber. Am liebsten, wenn sie im Gebüsch am Ast hängen oder auf der Hecke liegen(s. Foto). Da kann ich mir sicher sein - ich trete nicht versehentlich hinein.Am Freitagnachmittag führte mich mein erster Spaziergang nach dem Urlaub zu „unserem“ Rewe. Wie immer (wie könnte es auch anders sein) war der Parkplatz, über den der Eingang zum Laden führt, zugemüllt. Verpackungen, Verpackungen und nochmals Verpackungen lagen verstreut auf dem Platz verteilt. Klar, das schmucke Autochen muss ja auch fein sauber sein. Und als Autofahrer weiß man, dass so ein Weg zum Müllbehälter ganz schön weit sein kann, besonders wenn man den mit dem Gefährt nicht erreichen kann.und musste erstmal innehalten. Sieben, acht junge Leute, ich schätze mal Schüler, drängten sich in dem Bereich vor dem Eingang. Eine brennende Zigarettenkippe nach der anderen landete auf dem Boden, direkt vor den Auslagen mit Obst und Gemüse. Ich muss dazu sagen, dass der große fest montierte Aschenbecher nahe dem Eingang nicht direkt ins Auge fällt. Auf jeden Fall an diesem Nachmittag nicht. Ein Stand mit Werbeprospekten nahm ein wenig die Sicht.(es lagen da Unmengen von Kippen), zusätzlich noch frisch Hingerotztes das ganze Ausmaß krönte, betraten die Jugendlichen gemeinsam den Laden. Also alle zusammen. Ohne Mund-Nasen-Schutz, ohne Einkaufswagen oder -korb. Gezielt gingen sie auf die Regale mit den alkoholischen Getränken zu. Zwei-drei Flaschen Wodka – und dann zur Kasse. Meine Einschätzung – niemand von den jungen Leuten war 18 Jahre alt.Dass die Kassiererin dies, sozusagen den ganzen Auftritt an der Kasse und „Gruppe“ so locker hingenommen hatte, war wohl auch für andere Kunden nicht nachvollziehbar. Beschwerden über die „unverhüllte Darbietung“ waren nicht zu überhören.dass mich allmählich nichts mehr wundert. Weder das unglaubliche Benehmen der jungen Menschen, noch das rücksichtslose Verhalten der Autohalter, die zu faul sind, ihren Verpackungsmüll selber zu entsorgen, noch die Entwicklung der Gesellschaft überhaupt.Ich wundere mich auch nicht mehr über die Hundehalter, die die Kacke ihres Lieblings in Plastikbeutelchen verstauen und damit wie wild um sich hauen.Worüber ich mich allerdings wundere (was ich hier am Rande noch erwähnen möchte), wie „Naturliebhaber“ mit der wirklich einzigartigen Natur umgeh´n.– es gibt tatsächlich solche (Naturliebhaber), die ihre Energiedrink-Dose (und andere Gedränkedosen) der Urkraft überlassen, so, als würden sie in Wirklichkeit die Natur für ihre Schönheit hassen. Auf meiner Um-Wanderung des Hintersees traute ich meinen Augen kaum, was sich „junge Eltern“ doch so trau´n. Eine vollgeschissene Pampers lag am Wegesrand, obwohl eingangs des Zauberwaldes ein großes Schild „Naturschutzgebiet“ stand.