Dieser Beitrag ist für Männer nicht geeignet

Brust-Screening

Als mich gestern die schriftliche Einladung zum Mammographie-Screening erreichte, war ich echt von den Socken. Zwei Jahre sollten nach dem letzten Screening schon vergangen sein?

Tja – die Zeit rennt und wie immer, renne ich ihr hinterher. Und das, obwohl ich mich manchmal selbst überhole.Die Teilnahme an der Mammographie-Früherkennung ist natürlich freiwillig und mehr oder weniger freiwillig bin ich auch immer der Einladung gefolgt. Wenn auch manchmal erst nach der dritten.Jaja – ich gebe zu, etwas schluderig zu sein. Aber ich bin auch recht empfindlich, vor allem, was meine Brust vielmehr das Quetschen der Brust angeht. Reicht nicht, dass mir die nette Mitarbeiterin zuerst eine Brust von oben bis nach unten einklemmt, quetscht diese sie oder sie diese auch noch von beiden Seiten. Mit der anderen Brust geht sie genauso (brutal) vor.Jedes Mal denke ich, wenn ich Tage später immer noch die Marter in beiden Brüsten spüre, das kann doch nicht gesund sein.