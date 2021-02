Der Jahrhundertspaziergang

Als gäbe es nichts anderes, als die Zeit mit Spaziergängen totzuschlagen.Irgendwann ist aber auch mal Schluss mit– und mit. Ich will nicht mehr!Mein Zuhause ist picobello, jeder Fluse und jedem Staubpartikelchen jage ich hinterher, die Fenster sind blitzeblank, das Mittagessen kommt pünktlich auf den Tisch (manchmal sogar überpünktlich), das Mittagschläfchen nicht zu kurz – und trotzdem kommt Langeweile auf? Wie kann das sein – wo nicht ein Tag vergeht, wo wir, meine bessere Hälfte und ich, wandern oder spazieren gehen?Durch Schnee sind wir gestampft, der Kälte haben wir getrotzt und mit Regenschirmen gegen Wassermassen angekämpft, auf Matschewegen haben wir uns begeben .. aber jetzt reicht es. Ich, beziehungsweise wir kennen jedes Wasserschloss im Umkreis, durchweg alle Baustellen, die Ruhr bei Hochwasser, die Burg Blankenstein aus jeder Perspektive, den Stadtgarten in- und auswendig, das nahegelegene sowie das entlegene Wäldchen (belaubt und unbelaubt).Picknick .. gut und schön – aber wer will schon ständig die Thermoskanne, Wasserflasche, die Butterbrote und das Toilettenpapier mit sich rumschleppen? Und mal ehrlich, eine offene Toilette (unter freiem Himmel) ist absolut kein Vergleich zu einer öffentlichen! Oder?Ich sehne mich nach meinem „alten“ Leben und würde was dafür geben .. sogar meine letzte Maske.