Das ultimative oder multinaive Maskenetui

Maskenetui - was es nicht alles gibt.

Dass es neuerdings auch Schutz-Hüllen für Schutz-Masken gibt, ist mir allerdings neu.Die Industrie ist wirklich so was von einfallsreich, wenn es um Vermarktung geht.Für 45 Euro habe ich eine Edel-Hülle aus Rindsleder geseh´n und frage mich, wer ist eigentlich bereit so viel Geld für so ein Behältnis auszugeben?Dass diese Aufbewahrungsbehälter oder Etuis auch in preiswerteren Versionen angeboten werden, macht für mich so eine Anschaffung nicht interessanter.Eine bekannte Kaffeemarke bietet zur Zeit Hüllen in Hülle und Fülle günstig an – quasi als eine handliche Option für diejenigen, die ihre Maske oder Ersatzmaske nicht lose in der Tasche bei sich tragen wollen.Ich meine, ich brauche so was nicht. Ich habe meine Maske in der Jackentasche und eine in Reserve in der Handtasche. Mein Mund-Nasen-Schutz ist schlicht und einfach weiß, weder eine Perle, noch ein Glitzersteinchen ziert dieses Ersatz-Teil, welches ich immer bei mir trage. Aber das kommt bestimmt noch, dass es perlenbestickte Masken zur Auswahl gibt oder auch welche mit Spitze. Frauen sind nun mal eitel und wollen von Natur aus imponieren.Haaaaaaaa .. war natürlich nur ein Scherz. Welcher Mann lässt sich schon von einem perlenbestickten Mund-Nasen-Schutz beeindrucken.Oder vielleicht doch?