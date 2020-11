Corona-Hunde. Immer mehr Menschen schaffen sich einen Hund an

– und sind so verspielt und schmusig.Aber – Hunde haben auch Bedürfnisse – und setzen diese mitunter mitten auf den Weg, selbst wenn Frauchen oder Herrchen direkt daneben steht.Bevor ich mir einen Hund anschaffen würde, müsste ich mir über die Verantwortung dem Tier und dem Umfeld gegenüber natürlich genaustens im Klaren sein. Schließlich beansprucht so ein Hund nicht nur Fressi.Ein Hund muss Auslauf haben, sich auch bei Wind und Wetter richtig austoben können.Vielleicht braucht der eine oder andere Schatz auch Anweisung von seinem Halter, Kacki nicht auf den Weg zu machen, sowie der eine oder andere Halter eventuell eine Gebrauchsanweisung für die Entsorgung des Hundekotbeutels bräuchte.Aber wie im richtigen Hunde-Leben gibt es auch andere Schattenseiten. So eine Runde zu früher Stunde mit dem Hunde kann ganz schön ermüdend sein. Vor allem wenn der Tierliebhaber in der Nacht mit wenig Schlaf auskommen musste.Nichts desto trotz ist es wunderschön mit anzuseh´n, wie zurückhaltend manch Hundehalter sich gegenüber seinem Tier verhält, obgleich dieser schon seit Stunden bellt.