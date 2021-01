Armes Müllaysia

Malaysia quillt mittlerweile über vor Müll. 180.000 Tonnen Plastikmüll wurden 2019 exportiert – und ich frage mich, gibt es eigentlich hierzulande auch nur einen Politiker, der sich für diese Schandtat geniert?´Da ärgere ich mich seit Jahr und Tag über den allerorts herumliegenden Müll, über die wilden Kippen, über die Rücksichtslosigkeit, die unfassbare Gleichgültigkeit und die unglaubliche Unverantwortlichkeit der Menschen, die so etwas „veranstalten“ - aber wenn ich solche Bilder sehe, dann frage ich mich, wie es hier in Deutschland wohl aussehen würde, würde der Müll nicht verschifft?Mich packt solch eine Wut auf die Politik, die für diese Sauerei zur Verantwortung zu ziehen ist. Ja, ja - andere Länder tun´s ja auch. Andere Länder, andere Un-Sitten.Wir leben aber hier, in Deutschland .. in einem ach so sozialen Land mit einem megagroßem Herzen für alles und für jeden.Was ist das für ein Müll, Unmengen von Müll produzieren zu lassen und darin die Um-Welt untergehen zu lassen.Seit China den Import von Plastikmüll verboten hat, haben die „entwickelten“ Länder ihren Müllexport umgelenkt! Nach Südostasien einschließlich Malaysia!Mit Müll lassen sich in Deutschland Milliarden verdienen – und wir dummdoofen sprich braven Bürger, die den Müll mehr oder weniger ordnungsgemäß trennen, arbeiten quasi ehrenamtlich mit. Was für ein Shiet.Das Geschäft mit der Abfallwirtschaft floriert .. auf Kosten der Flora und Fauna und der Gesundheit und Lebensqualität der Menschen natürlich ..Fragt sich nur, was machen "die" eigentlich mit dem vielen Geld, in einer vermüllten und verseuchten, von Viren und Bakterien heimgesuchten Welt?