Zur Erinnerung bei der Corona Pandemie an schöne Reisen.

Deutschen Busunternehmen,Mit Haustür Abholung im Ruhrgebiet, ging es mit dem Reisebus nach Kiel.Von dort mit der Fährenach Oslo mit Besuch im Fram Museum.Am 3. Tag mit dem Bus nach Stockholm, mit Halt am Schloss Grimsholm.Abends ging es auf die Fährezur Übernachtung nach Tallinn.Mit Besichtigung der Altstadt.Abend mit der Fährenach Helsinki dort mit Besichtigungdes Doms, der russisch orthodoxen Uspenski Kathedrale, dem Markt am Hafenund der Felsenkirche. Nachmittags mit dem Bus nach Turku.Von dort mit der Fährenach Stockholm.Mit Stadtbesichtigung Rathaus, Königsschloss mit Wachablösungund ins Vasa Museum. Zum Abendessen in den Funkturm.Von Stockholm ging es mit dem Reisebusnach Göteburg mir einerStadtbesichtigung und von dort mit mit einernach Kiel.Noch mit einer Stadtrundfahrt in Hamburg zu den Landungsbrückenund Außenalster Umrundung.Bei dieser Reise mit 5 Fährfahrten sie Tickets haben wir die HauptstädteOslo, Helsinki, Tallinn, Stockholm, Göteborg und Hamburg kennen gelernt.