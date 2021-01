Na das war ja mal schön zu fahr´n. Eine fast leere Autobahn.Als wir in der Heide ankam´, fanden wir diese fast menschenleer vor - nur das, was halt Menschen so hinterlassen, der Natur überlassen. Zigarettenkippen und Tempotücher. Ja ... is´ leider so.Gegen Nachmittag wurde es dann immer voller und voller und voller.Was hatten wir doch für ein Glück ...