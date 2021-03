Selbstgebauter Räucherofen ..

Marc, mein Schwiegersohn, verkauft seinenXXL SMOKER Marke EIGENBAU mit fast allem was man so zum professionellem Smoken benötigt.Da man auf den Bildern eigentlich alles Wissenswerte erkennen kann, spare ich mir jetzt hier eine umfangreiche Beschreibung. Alles im Angebot ist voll funktionsfähig und im ToP Zustand. Mit ein wenig Übung lässt sich der Smoker mit sehr wenig Feuerholz über 2-3 Stunden problemlos einregeln um die gewünschte Temperatur konstant zu halten. Überwacht werden kann dies sogar mit Temperaturkurven Tracking über die Wifi Regelung.Zum Angebotsumfang gehört:- 1x Smoker + Feuerrost + Grillrost mit Fettauffangwanne- 1x BBQ CyberQ Wifi mit Zubehör (Reichweite mindestens 20m)- 1x angefangener Sack Rauchspäne- 6x Rippchen Halter- 1x Feuerkammer BesteckDie Anleitung und Informationen zur Regelung findet man auch Problemlos bei Google „CyberQ Wifi Anleitung“Hier aber aufgeführt die wichtigsten Funktionen:Features lt. Produktinfo• Integrierter Wifi Webserver, der Remote-Zugang vom Handy oder PC zulässt• Wifi-Daten: 2,4 GHz, IEE Std. 802.11b™, Wi-Fi® certified (WFA ID: WFA7150)• zweizeiliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display• Email-Alarmfunktion• Robuste Temperaturfühler für Grill und Fleisch (high-temperature)• Überwacht die Garraumtemperatur und bis zu 3 Grillguttemperaturen• bessere Stabilität und Genauigkeit durch neuen anpassungsfähigen Kontrollalgorithmus• Open Lid Funktion• Exklusiver „low and slow ramp down“-Modus• Scrollbares Display, das alle Temperaturen, Zeiten und Status anzeigt• Akustisches Alarmsignal für fertiges Grillgut (voreingestellt: ON)• Einstellbarer Alarmton, falls die Garraumtemperatur entweder zu hoch oder zu niedrig ist• Echtzeit-Outputwert des „Blowers“ anzeigbar• Display zeigt Temperatur in F oder C• einstellbare Anzahl akkustischer Signale• Temperaturbereich von 0 °C – 250 °C mit einer Abweichung von +/- 1 °C• 100-240 VAC (für weltweiten Gebrauch) oder 12 VDC (KFZ-Stecker)Packungsinhalt• CyberQ Wifi-Einheit• 3 Temperaturfühler für das Grillgut (food sensor)• 1 Temperaturfühler für den Garraum (pit sensor)• Befestigungsplatte für die Einheit• Netzteil• Adapter für Grill (abhängig von Grill)• Blower (abhängig von Grill)Verkauf nur an Selbstabholer!Besichtigung nach Absprache möglich.Spätere Abholung nur nach vorher geleisteter Anzahlung möglich!Zu besichtigen ist der Ofen in B o c h u m ! ! !