Kann die Politik denn da nix machen?

Sich darauf zu verlassen, dass im Frühjahr Kita-Kinder und Grundschul-Schüler und freiwillige Helfer den Müll einsammeln, der immer ekliger wird, das kann´s doch wohl nicht sein.Zumal Tage später wieder alles zugemüllt ist.Sehen unsere Politiker eigentlich nicht, was draußen so abgeht?So kann das auf gar keinen Fall weitergehen - und ich bin echt gespannt, "wie" es in Zukunft weitergehen wird - und wie die Politik dazu steht.Das war ein ganz toller Spaziergang heute am Rhein-Herne-Kanal, den ich nach einer guten halben Stunde abgebrochen habe. Ich fühlte mich angeekelt von dem Müll, den Hundehaufen und hatte ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, der mir entgegenkommen Herde ständig aus dem Weg zu gehen.