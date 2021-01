Ich wollte nur mal Pipi machen

Mir ist das gestern leider passiert, einen doch recht starken Drang hatte ich nach dem Spaziergang verspürt. Hätte ich eher den aufdringlichen Druck auf die Blase registriert, hätte ich mich in die Büsche geschlagen. Aber was soll ich sagen .... als wir unser Auto erreicht hatten bat ich meinen Mann, etwas mehr Gas zu geben und die nächste Tanke anzufahr´n.An der roten Ampel lies ich meinen Blick schon mal kreisen und „Halleluja“, auf der anderen Straßenseite nahm ich einen Mc. Donalds-Schnellimbiss wahr. Mein Mann agierte prompt und fuhr direkt den Parkplatz an.Ich legte schnell die FFP2-Maske an und betrat das Restaurant. Einen netten jungen Mann fragte ich dann, ob er mir vielleicht in meiner Notdurft helfen kann. Aber erst nachdem mich die Drive-In-Bedienung abservierte, mich mit folgenden Worten aufklärte: Kannst du nicht Pipi machen hier, Chef hat gesagt. Musst du machen wo du guckst.Der junge Mann muss meinem Gesichtsausdruck entnommen haben wie es um mich stand – löste vor dem Toiletteneingang das rot-weiße Band, gab mir ein Zeichen mit der Hand – bevor er wieder hinter der Theke verschwand.