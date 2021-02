Gewichtszunahme in Corona-Zeiten

Stimmt das, hat sich durch die Pandemie unser Essverhalten verändert? Ich würde sagen „Ja“. Mit dem Alltag, der sich durch die Pandemie verändert hat, ändert sich auch unser Essverhalten. Oder etwa nicht?Also – wenn ich so unser Essverhalten hier bei mir Zuhause begutachte, wir haben in den letzten Monaten tatsächlich nicht so sehr auf Kalorien geachtet. Wo wir uns sonst nur Sonntags leckeren Kuchen oder köstliche Torte gegönnt haben, oder beides, genehmigen wir uns derzeit, quasi seit der Corona-Zeit, dreimal die Woche ein süßes Backwerk oder Gebäck zum Nachmittagskaffee. Oh je. Was für eine Angewohnheit. Hoffentlich bleibt die uns nicht erhalten.Nun gut – ich will hier jetzt nicht mit zusätzlichen Kalorien auf den Putz hauen, die wir uns so am Tag weghauen .. oder wegputzen. Geschlossene Fitnessstudios und Sportvereine spielen ja schließlich auch keine kleine Rolle.Wenn wir, mein Mann und ich auch kein Krafttraining machen oder auf dem Band laufen, wir sind trotzdem oder gerade deshalb sehr viel unterwegs. Allerdings nicht ohne Marschverpflegung. Mit ein paar belegten Broten im Rucksack laufe ich etliche Kilometer unter dem Motto –