Ex. Name: Hansestadt Rostockgemeldet in: RostockNationalität: DeutschlandLänge: 29,20 mBreite: 7,40 mTiefgang: 1,20 mPassagiere: 230Maschinenleistung: 280 PSMaschinen-Hersteller: MANBaujahr: 1998erbaut in. DeutschlandBauwerft: Luxwerft, MondorfBau-Nr.: 155Das FGS habe ich im Mai 2019 in Warnemünde fotografiert.