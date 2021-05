Hier einige Schiffsdaten:





von der Reederei Adler-Schiffe.Beim Ablegen in Wismar zur ein stündigen Hafenrundfahrt.Fotos vom Sept. 2020.Name: MecklenburgHeimathafen: WismarEuropa Nr.: 05116240Länge: 26,35 mBreite: 6,50 mTiefgang: 1,30 mFixpunkthöhe: 9,00 mFahrgäste: 236Maschinenleistung: 2 X 200 PSMaschinenhersteller: 2 x MAN DO 226 MLEBaujahr: 1997erbaut in: DeutschlandBauwerft: Oderwerft, EisenhüttenstadtBau-Nr.: 2610