Name: Cap San AugustinTyp: Containerschiffregistriert in: KopenhagenNationalität: DänemarkIMO- Nr.: 9622239Länge: 333,20 mBreite: 48,20 mTiefgang: 14 mGT: 118938Tonnage: DWT 124470 tContainer: 10589Maschinenleistung: 55300 PSMaschine: Hyundai 7S90 ME-C9Baujahr: 2013erbaut in: KoreaBauwerft: Hyunda Industries CO. Ltd, UlsanBau-Nr.: HHI 2524