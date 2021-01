Trauriges Ende eines Stückes automobiler Kulturgeschichte? Verpuffung nach plötzlichem Motorstillstand! - 45 Jahre alter Porsche in Wanne-Eickel ausgebrannt!

Herne : Brandort |

Benzin-Verpuffung nach Zündproblemen? - 45 Jahre alter Porsche in Wanne-Eickel ausgebrannt!

Während die Polizeibeamten das Oldtimerfahrzeug absicherten,versuchte dessen Fahrer, den Wagen erneut zu starten.



Polizeihauptkommissar Volker Schütte scheint den Beitrag über den brennenden Oldtimer wohl nicht ohne Wehmut geschrieben zu haben? In den frühen Abendstunden des 15. Januars (Freitag) brannte aufder Hauptstraße in Wanne-Eickel ein 45 Jahre alter Sportwagen aus.Wie kam es dazu?Ein am Fahrbahnrand stehender Pkw sowie der Streifenwagen wurden durch das Feuer leicht beschädigt.Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet hatte, wurde die Hauptstraßewieder für den Verkehr freigegeben.