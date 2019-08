Vegan-Buddy Infostand beim Mind on Fire-Festival - ARIWA Vogelsberg

ARIWA - Vogelsberg nimmt mit dem Vegan-Buddy Infostand zu Tierrechten, Tierschutz und veganem Leben am Mind on Fire-Festival teil.Vegan Buddys: Start-Hilfe vor OrtVegan zu leben ist nicht schwer. In ganz Deutschland gibt es Menschen, die langjährige Erfahrung mit dieser Lebensweise haben und gerne wertvolle Tipps geben: beim Kochen, Einkaufen, Vernetzen und bei der weiteren Informationssuche. Wo gibt es Vegan Buddys in der Nähe? www.veganbuddy.de Wer das Leid der Tiere mindern will, muss es für die Menschen sichtbar machen. Mit sorgfältigen Recherchen, sachlicher Information und innovativen Aktionen engagiert sich ARIWA e.V. gegen Verschleierung und Verdrängung - und für die Anerkennung von Tierrechten. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit und praktischer Hilfe für Tiere in Not ist ARIWA e.V. bundesweit mittels vieler Ortsgruppen aktiv.Das MIND ON FIRE Festival ist ein Festival der Kulturen mit einem abwechslungsreichen Open-Air Programm. Im wunderschönen Naturgelände des CVJM-Herbstein mit großer Musik-, und Feuerbühne, mit Kunsthandwerken, Marktständen und der Gastronomie. 30 verschiedene interessanten Workshops werden angeboten. Dazu bietet das Festival über 25 verschiedene, internationale Künstler*innen mit Musik wie Reggae, FolkRock, Blues und vielen mehr.„Das Mind on Fire Festival ist ein Mix aus interessanten Workshops, vielseitiger Gastronomie, einem Markt für Mode, Design und Kunsthandwerk und einem großen aufwendig gestalteten Außenareal, das zum Entspannen einlädt. Eines der großen Highlights wird die Eröffnungs-, und End-Feuershow sein, die in ein großes Feuerritual übergehen. Daneben laden vier verschiedene Themen-Lagerfeuer zu entspannter Jamsession ein“, so die Veranstaltenden.Dazu gibt es Kurse mit fernöstlichen Themen, wie Taekwondo, unterschiedlichen Yogarichtungen, Tai Chi & Qi Gong, Meditationen und entspannenden Gong-Klang Bädern, bis hin zu Tanzworkshops, wie Salsa, Kizomba, Bauchtanz und Kinder Hiphop. Auch Feuer-Workshops, Fechten, schamanischer Trommelbau, Schwitzhütten, Krafttierkreise, das rote Zelt für Frauen, Poetry-Workshops, Atemübungen werden angeboten. Daneben besteht die Möglichkeit selbst Musik zu machen, wie z.B beim Vokal, Chanten, dem Didgeridoo-, oder Gitarrenspiel.Programm, WorkshopsKontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - Vogelsberg